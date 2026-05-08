¡Dos civiles abatidos dejó enfrentamiento armado entre policías y delincuentes en Carrizalillo!

JOAQUÍN AMARO, ZAC.- Un enfrentamiento armado entre policías y presuntos delincuentes en esta localidad dejó un saldo de dos civiles abatidos y daños materiales.

El hecho sucedió el jueves 7 de mayo, alrededor de las 07:00 horas en la comunidad Carrizalillo, en Joaquín Amaro.

Oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP), comisionados a la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ), realizaban un recorrido en la zona serrana cuando sujetos armados los atacaron a balazos.

Los elementos repelieron la agresión y así comenzó el enfrentamiento, que terminó con el abatimiento de dos de los atacantes, presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Horas después, alrededor de las tres de la tarde, fue localizada una camioneta calcinada cerca de las comunidades Boca de Rivera y Atitanac, en Villanueva, sin que trascendieran las causas que provocaron el incendio.

Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), a través del titular Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que dos civiles murieron durante el enfrentamiento.

Además, informó que de parte de las fuerzas de seguridad no hubo lesionados pero sí se registraron daños materiales.

También dio a conocer que no hubo personas detenidas ya que tras el enfrentamiento los agresores se dieron a la fuga y se dispersaron.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona serrana por tierra y aire con apoyo del helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no los localizaron.