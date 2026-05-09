¡En rancho de la comunidad Lázaro Cárdenas localizaron osamenta humana!

Los restos óseos estaban en el margen de un río

Imagen: IA

ASIENTOS, AGS.- Minutos antes del mediodía del viernes 8 de mayo se registró el hallazgo de una osamenta humana completa a las orillas de un río, en el interior de un rancho ubicado en la comunidad Lázaro Cárdenas, perteneciente al municipio de Asientos.

El descubrimiento fue realizado por un agricultor que laboraba en la zona.

Según los informes, el trabajador caminaba por la ribera del río cuando se percató de un objeto óseo que sobresalía del terreno; al aproximarse confirmó que se trataba de un cráneo humano.

Tras el reporte realizado al servicio de emergencias 911, elementos de las Policías Estatal y Municipal se trasladaron al sitio para acordonar el área.

Posteriormente, arribaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes llevaron a cabo el levantamiento de los restos.

De manera extraoficial trascendió que los restos podrían corresponder a una persona que cuenta con una ficha de búsqueda vigente.

De acuerdo a las ropas que portaba la osamenta, preliminarmente podría corresponder con las señas particulares de un individuo reportado como desaparecido desde hace más de ocho meses, originario de un municipio del oriente del estado.

Las autoridades estimaban, de forma preliminar, que los restos tenían poco más de ocho meses en el lugar del hallazgo.

La osamenta fue trasladada a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios de ADN para determinar oficialmente la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento.