¡Dos delincuentes abatidos y bloqueos carreteros dejó ataque armado contra Comandancia en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Una madrugada violenta se vivió este miércoles en el sur del estado tras registrarse un ataque armado contra la Comandancia de la Policía en el municipio de Trinidad García de la Cadena.

El incidente derivó en persecuciones, un segundo enfrentamiento y bloqueos carreteros con vehículos incendiados.

EL ATAQUE A LA COMANDANCIA

Los hechos comenzaron aproximadamente a las 04:00 de la mañana de este miércoles, cuando sujetos armados a bordo de varios vehículos irrumpieron en la cabecera municipal.

Los delincuentes atacaron con ráfagas de armas de alto poder las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal así como el auditorio de la localidad, donde se encontraban destacamentados elementos de las fuerzas de seguridad del orden estatal.

Los uniformados repelieron de inmediato la agresión, logrando abatir a dos de los delincuentes en el sitio.

Afortunadamente, ningún elemento de seguridad resultó herido durante el tiroteo inicial.

PERSECUCIÓN Y SEGUNDO ENFRENTAMIENTO EN LA REGIÓN JALPA-TABASCO

Tras el intercambio de disparos en García de la Cadena se desató una intensa persecución de los agresores en huida.

Esto provocó un segundo enfrentamiento armado a las 04:30 horas en los límites de los municipios de Tabasco y Jalpa.

De acuerdo con los reportes oficiales, este choque no dejó bajas ni repercusiones para ninguno de los dos bandos, logrando los civiles armados darse a la fuga hacia los cerros y zonas aledañas.

NARCO-BLOQUEOS EN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

Como una presunta reacción al abatimiento de sus integrantes, el grupo delincuencial implementó bloqueos para obstruir el paso de las fuerzas federales y estatales.

Para estas maniobras, la delincuencia organizada utilizó únicamente un vehículo de carga pesada en cada punto afectado, los cuales fueron incendiados para obstaculizar el tránsito:

Salida a Calvillo, Aguascalientes: en este acceso se cruzó y vandalizó un solo vehículo de carga

Salida a Huanusco: de igual manera, se utilizó únicamente una unidad pesada para interrumpir la circulación en esta ruta

Estas acciones provocaron un severo caos y una alta carga vehicular en los accesos que conectan con los municipios vecinos y el estado de Aguascalientes.

REPORTE OFICIAL DE LAS AUTORIDADES

En entrevista, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó la cronología de los hechos y señaló que los bloqueos carreteros correspondían a una respuesta desesperada de las células delictivas ante la neutralización de los dos agresores.

El funcionario hizo un llamado urgente a la población y a los automovilistas a viajar con extrema precaución por las carreteras de la región del cañón de Juchipila.

SITUACIÓN BAJO CONTROL

Elementos de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo conjunto de seguridad en la zona sur del estado.

Personal especializado comenzó de inmediato los trabajos de anti-bloqueo, retirando con grúas las dos unidades pesadas siniestradas y restableciendo por completo la circulación en ambas salidas.

La Secretaría de Seguridad Pública reportó que la situación se encontraba completamente controlada y se extendió el operativo para dar con los responsables de este ataque.