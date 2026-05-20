¡Violencia y cristalazos sin freno: robOXXOmetro alcanzó 63 asaltos en 2026 y suma 7 en mayo!

Este mes registra siete robos a OXXO: cuatro con violencia y tres tipo “cristalazo”, sin detenidos

Dos sucursales repiten atraco en el año; el botín supera los 50 mil pesos entre efectivo y mercancía

AGUASCALIENTES, AGS.- El robOXXOmetro continúa en ascenso y ya contabiliza 63 asaltos en lo que va del 2026, luego de que en mayo se registraran siete nuevos robos a tiendas OXXO, cuatro de ellos con violencia y tres mediante “cristalazo”.

El botín acumulado supera los 50 mil pesos entre efectivo y mercancía, además de daños materiales que incrementan las pérdidas.

Dos sucursales fueron robadas por segunda ocasión en el año, consolidándose como “cliente frecuente” de los delincuentes.

El primer caso ocurrió el martes 5 de mayo, a las 12:30 horas, en la tienda OXXO ubicada en Palma Real número 101, en el fraccionamiento Villa Las Palmas III, la cual ya había sido robada el pasado 7 de marzo.

En esta ocasión dos sujetos quebraron el vidrio de la puerta principal con un objeto contundente, ingresaron al local, destrozaron el sistema de videovigilancia y forzaron la caja registradora.

Utilizando bolsas ecológicas del propio establecimiento se surtieron de botellas de vino, cigarros, condones y otros artículos, logrando un botín superior a 15 mil pesos, sin incluir los daños.

Ese mismo día, pero a las 07:30 horas, la tienda ubicada en avenida de los Maestros esquina con Navarra, en la colonia España, fue asaltada por un sujeto que vestía pantalón gris, sudadera azul marino con capucha, chaleco verde fosforescente con reflejantes, pañuelo blanco como cubrebocas, gafas oscuras y calzado negro.

El individuo se abalanzó sobre la encargada y con una navaja en mano la amenazó para exigir el dinero de la caja registradora.

Tras obtener aproximadamente 7 mil pesos salió caminando por la avenida de los Maestros en dirección a Aguascalientes Sur.

Durante la madrugada del jueves 7 de mayo, a las 01:40 horas, la tienda ubicada en avenida Tecnológico, en el fraccionamiento Misión Alameda, sufrió un robo tipo cristalazo.

Dos sujetos rompieron el vidrio de la puerta principal con un objeto, ingresaron y tomaron bolsas ecológicas para llenarlas con botellas de vino, cigarros y otros artículos valuados en 10 mil pesos, retirándose del lugar sin prisa y sin ser detenidos.

Horas más tarde, a las 04:30 horas, la tienda OXXO ubicada en prolongación Ignacio Zaragoza, frente al Hospital 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María, fue nuevamente blanco de la delincuencia, pues ya había sido asaltada el 2 de abril.

En esta ocasión tres sujetos con la cara cubierta ingresaron al local: uno vestía sudadera azul marino con rayas blancas y pantalón de mezclilla roto; otro portaba capucha negra y ropa oscura; y el tercero llevaba sudadera gris y playera café.

Uno de ellos se dirigió al área de cajas y con navaja en mano exigió el dinero de la venta.

Tras obtener 6 mil pesos los tres salieron corriendo y abordaron un vehículo gris en el que se dieron a la fuga.

Ese mismo jueves, pero a las 02:30 horas, la tienda ubicada en avenida Constitución, entre Siglo XXI y Artículo 51, en el fraccionamiento Pozo Bravo, fue asaltada por dos sujetos con casco de motociclista y pasamontañas.

Uno de ellos aparentaba portar un arma bajo la ropa, con la que amenazó a los empleados para obligarlos a entregar el dinero de la venta.

Los trabajadores, por temor, entregaron cerca de 4 mil pesos y los delincuentes salieron rápidamente para abordar una motocicleta en la que huyeron del lugar.

El lunes 11 de mayo, a las 11:00 horas, la tienda ubicada en Manuel Zavala Madrigal número 204, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sufrió otro cristalazo.

Un sujeto rompió uno de los vidrios con una piedra, ingresó y se surtió de botellas de vino, cigarros y otros artículos de valor, utilizando bolsas ecológicas para transportarlos.

El botín fue estimado en 10 mil pesos.

El delincuente vestía cachucha gris, playera blanca, pantalón gris claro, barba tipo candado y tenis blancos, y se desconoce si huyó a pie o en algún vehículo.

Finalmente, el domingo 18 de mayo, a las 15:45 horas, la tienda ubicada en Paseo de la Cuesta, en el fraccionamiento Florida I, fue asaltada por dos sujetos con arma blanca.

Tras amenazar a los encargados lograron obtener 8 mil pesos y escaparon a bordo de una motocicleta hacia la zona de Florida II.

Los sospechosos fueron descritos como dos masculinos: uno vestía camisa a cuadros y pantalón de mezclilla, mientras que el otro portaba un casco verde con rojo, pasamontañas, camisa azul y pantalón negro.

La tendencia confirma que la ola delictiva contra las tiendas OXXO continúa sin freno en Aguascalientes, donde los delincuentes mantienen a los establecimientos como sus “cajeros 24 horas”, alternando entre violencia directa, cristalazos y ataques repetidos a las mismas sucursales.