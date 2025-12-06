¡Dos lesionados dejó accidente en carretera 45 en Sombrerete!

SOMBRERETE, ZAC.- Dos personas resultaron lesionadas con golpes contusos en diferentes partes del cuerpo tras un accidente vehicular en la carretera federal 45, tramo Sombrerete–Durango, a la altura del entronque hacia la comunidad de San Martín.

El hecho ocurrió la tarde del martes 2 de diciembre, a las 15:03 horas, cuando la Dirección Municipal de Protección Civil de Sombrerete recibió el reporte y acudió al lugar.

Al arribar, las unidades de emergencia confirmaron el percance, en el que participaron un Nissan Tsuru, color gris, modelo 2001, conducido por Ma. Engracia “N”, de 46 años, con domicilio en la comunidad San Francisco de las Flores, quien fue diagnosticada como policontundida y trasladada al Hospital del IMSS en Sombrerete; y una camioneta Toyota Hilux, en color blanco, con número económico 03, perteneciente a la empresa Industrial Proveedora de Morfín, conducida por Ángel “N”, de 27 años y con domicilio en Gómez Palacio, que también resultó policontundido.

La escena quedó bajo resguardo de Seguridad Pública, Guardia Nacional división caminos y SEDENA, quienes realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar la seguridad en la zona.