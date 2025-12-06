¡En choque frontal en la carretera federal 49 dos personas muertas y dos lesionadas!

Colisionaron un automóvil y una camioneta

RÍO GRANDE, ZAC.- Sobre la carretera federal 49 se registró un choque frontal entre un automóvil y una camioneta, que dejó un saldo de dos personas sin vida y dos más lesionadas de consideración.

El accidente, ocurrido a la altura de la Ermita de San Judas, sucedió durante este sábado.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el percance, por lo que al sitio acudieron paramédicos y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Río Grande, que tuvieron que utilizar el equipo hidráulico conocido como “las quijadas de la vida” para el rescate de las víctimas.

Se confirmó el deceso de dos de las personas que viajaban en los vehículos y que otras dos estaban lesionadas, por lo que se les brindaron los primeros auxilios y se les trasladó a un hospital para ser atendidas ya que presentaban fracturas y lesiones de consideración en diferentes partes del cuerpo.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de la Guardia Nacional de carreteras, en tanto que agentes de la Policía de Investigación realizaban las primeras pesquisas del hecho y elementos de Servicios Periciales trasladaban los cuerpos sin vida de las víctimas mortales al SEMEFO.