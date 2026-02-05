¡Dos sujetos buscados en Zacatecas por diferentes delitos fueron detenidos en Aguascalientes!

ZACATECAS, ZAC.- Gracias a un esquema de colaboración entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y la Fiscalía de Aguascalientes, fueron detenidas dos personas señaladas por su presunta participación en delitos de violencia de género y delitos patrimoniales.

En una primera intervención, autoridades de Aguascalientes cumplimentaron una orden de aprehensión vigente contra Luis Alberto “N”, requerido por el delito de abandono de familiares.

Posteriormente, en una segunda acción operativa, fue detenido Miguel Ángel “N”, también en territorio aguascalentense, por su probable participación en el delito de robo calificado.