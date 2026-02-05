¡Tras colapso de barda grave un hombre mientras descansaba en una hamaca en San José de Gracia!

SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.- Un hombre resultó gravemente herido luego de que una barda colapsara sobre él mientras descansaba en una hamaca instalada en el patio de su domicilio.

El lesionado fue identificado como Jacobo “N”, de 37 años, quien sufrió impactos severos en el cráneo y tórax tras el desplome de la estructura.

El llamado al 911 fue realizado por sus familiares, quienes pidieron auxilio tras el accidente ocurrido la noche del miércoles 4 de febrero, alrededor de las 19:45 horas, en una vivienda ubicada en la calle Luis Echeverría Álvarez.

Jacobo había amarrado uno de los extremos de la hamaca a una barda, pero al recostarse ésta cedió y cayó directamente sobre él.

Paramédicos del ISSEA acudieron para brindarle atención y trasladarlo de urgencia al Hospital General de Rincón de Romos, donde permanece intubado.

Al lugar también arribaron elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones.