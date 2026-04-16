¡Dos sujetos que asaltaron la tienda OXXO de Bosques del Prado Sur van a juicio!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Francisco “N” y Luis Ángel “N” por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado cometido con violencia en agravio de una tienda de conveniencia ubicada en el fraccionamiento Bosques del Prado Sur, en el municipio de Aguascalientes.

Ambos podrían estar vinculados con hechos similares en distintos comercios pertenecientes a la misma cadena comercial OXXO.

De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el domingo 5 de abril de este año, cuando ambos imputados arribaron al exterior del establecimiento a bordo de un vehículo habilitado como taxi.

Las investigaciones señalan que Francisco “N” descendió de la unidad e ingresó al establecimiento comercial, donde presuntamente desenfundó de entre sus ropas un objeto con características similares a un arma de fuego.

Con dicho artefacto el imputado habría amagado a la empleada del lugar, colocándola en estado de vulnerabilidad, para posteriormente apoderarse sin derecho de dinero en efectivo por la cantidad de mil 378 pesos, así como diversos productos del establecimiento.

Entre los objetos sustraídos se encontraban una botella de vino, cinco teléfonos celulares, doce cajas de cigarros, encendedores y otros artículos, los cuales fueron colocados en una bolsa ecológica con la leyenda del propio comercio.

Una vez con los objetos en su poder y manteniendo en todo momento la amenaza con el arma, el señalado salió del establecimiento y abordó el taxi en el asiento del copiloto, donde ya lo esperaba su cómplice.

Por su parte, Luis Ángel “N” presuntamente permaneció en el asiento del conductor durante la comisión del ilícito, facilitando la huida del lugar inmediatamente después de que su acompañante abordó el vehículo.

Tras su detención, ambos imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

En audiencia inicial y una vez valorados los datos de prueba presentados por la agente del Ministerio Público, el juez de Control resolvió vincularlos a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva en ambas modalidades, justificada y oficiosa, y fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.