¡Uno de los dos delincuentes que asaltaron a un chofer de plataforma ya en prisión!

Lo despojaron de sus pertenencias y del auto, que luego calcinaron

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado informó que fue vinculado a proceso Carlos “N”, señalado como probable responsable del delito de robo calificado derivado de hechos ocurridos en la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 7 de marzo de 2026, el imputado, en compañía de otra persona, abordó un vehículo de servicio de plataforma en calles del fraccionamiento Los Pericos, solicitando un traslado hacia el fraccionamiento Valle de los Cactus.

Durante el trayecto, el imputado presuntamente cuestionó al conductor sobre el costo del servicio y, posteriormente, adoptó una actitud agresiva, amenazándolo con un arma blanca para exigirle la entrega del vehículo.

De manera simultánea, el segundo sujeto que viajaba en la parte trasera habría utilizado un arma de fabricación casera para amedrentar al conductor, apuntándole en la cabeza y obligándolo a entregar sus pertenencias, entre ellas un teléfono celular, una cartera con dinero en efectivo, tarjetas e identificaciones.

Tras despojar a la víctima, los agresores presuntamente la agredieron físicamente y la obligaron a descender del vehículo para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Ese mismo día, la unidad fue localizada en un camino de terracería en la comunidad Loma del Refugio del Llano, en el municipio de Aguascalientes, donde fue encontrada abandonada, calcinada y aún con indicios de haber sido recientemente incendiada.

Luego de la denuncia correspondiente, el agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación, mientras que elementos de la Policía de Investigación llevaron a cabo diversas diligencias que permitieron reunir datos de prueba suficientes para identificar y obtener una orden de aprehensión en contra del imputado, la cual fue cumplimentada al interior del centro penitenciario.

En audiencia inicial, el juez de Control determinó vincular a proceso a Carlos “N”, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.