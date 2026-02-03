¡Durante un intento de asalto asesinaron al velador de una gasolinería de una golpiza!

CHALCHIHUITES, ZAC.- El velador de una gasolinería en esta localidad fue asesinado tras recibir una golpiza, al parecer durante un intento de asalto.

La víctima contaba con 52 años de edad.

Su homicidio quedó al descubierto el lunes 2 de febrero, alrededor de las cuatro de la madrugada, en la estación de servicio ubicada en la calle 5 de Mayo, en Chalchihuites.

Algunas personas que transitaban por el sitio lo observaron tirado en el piso y sin moverse, por lo que alertaron a las autoridades.

Elementos policiales acudieron al sitio y encontraron al hombre ya sin vida.

El quincuagenario fue identificado como velador de la gasolinería y se presumió que fue golpeado hasta quitarle la vida durante un intento de asalto.

Las indagatorias para esclarecer los hechos quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación, mientras que elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo del finado y lo trasladaron al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.

Durante los trabajos de campo realizados por las autoridades ministeriales, al lugar arribaron familiares y amigos de la víctima mortal, que lo identificaron plenamente.