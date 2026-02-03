¡Automovilista que se estrelló contra el muro de un puente vehicular en la avenida Siglo XXI está grave!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un automovilista resultó lesionado de gravedad tras de que se estrelló contra el muro de contención de un puente vehicular y quedó prensado en la cabina de su vehículo.

El fuerte accidente sucedió el lunes 2 de febrero, alrededor de las 01:30 horas, sobre la avenida Siglo XXI, entre la avenida Constitución y el bulevar a Zacatecas.

La víctima, Juan Manuel Moral López, de 48 años de edad, conducía un Chevrolet Chevy, en color rojo y con placas de circulación de Aguascalientes.

A exceso de velocidad transitaba por el tercer anillo, en el sentido de poniente a oriente, es decir, de la salida a Zacatecas hacia la avenida Constitución, haciéndolo por el carril lateral.

Sin embargo, al intentar incorporarse a los carriles de vía libre perdió el control del volante y se impactó de frente contra el muro del puente que libra las vías del tren.

A causa del fuerte golpe el coche salió rebotado hasta el camellón central.

El conductor quedó atrapado en la cabina del carro, por lo que tuvo que ser rescatado por los bomberos municipales y paramédicos del ISSEA, tras de lo cual le brindaron los primeros auxilios y tras confirmar que sufrió lesiones graves lo trasladaron al Hospital Miguel Hidalgo para su pronta atención médica.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y con apoyo de una grúa retiraron el Chevy, que sufrió daños considerables, para remolcarlo a la pensión municipal para su resguardo.