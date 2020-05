COSIO, AGS.- Un hombre fue ejecutado a balazos en el municipio de Cosío por unos sicarios que, logrado su cometido, se dieron a la fuga.

El homicidio ocurrió este sábado, alrededor de las siete y media de la noche, en la carretera estatal 62 y un camino de terracería ubicado en la colonia Guadalupito, en dicha cabecera municipal.

El occiso fue identificado como Juan Alberto “N”, que contaba con 47 años de edad. De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, él se encontraba en dicho lugar cuando de pronto llegaron unos sujetos armados y lo agredieron con disparos de arma de fuego.

Al verlo que caía al piso de inmediato escaparon, al parecer en un vehículo.

Mientras tanto, algunos vecinos de la colonia mencionada llamaron al servicio de emergencias 911 para reportar lo sucedido, por lo que al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de Cosío, así como paramédicos del ISSEA a bordo de la ambulancia ECO-330.

Al hacer acto de presencia, encontraron al hombre agredido sobre la terracería mencionada, recostado boca abajo, apreciándole manchas de sangre.

Los técnicos en urgencias médicas lo revisaron y confirmaron que ya no tenía signos vitales, aunque por la posición en la que estaba el cuerpo no pudieron determinar cuántos impactos de bala presentaba ni en qué partes.

Los uniformados acordonaron el área para proteger el escenario de los hechos y, además, organizaron un operativo para tratar de localizar a los ejecutores, pero no lo consiguieron.

Posteriormente arribaron agentes del Grupo Homicidios de la Policía de Investigación para iniciar las pesquisas del hecho así como elementos de la Dirección General de Investigación Pericial, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense a fin de que se le practicara la necropsia de ley.