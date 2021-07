AGUASCALIENTES, AGS.- El juez de Control y Juicio Oral Penal sustentó los datos de prueba presentados en continuación de audiencia inicial por cumplimentación de orden de aprehensión por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género; por lo anterior, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Francisco Javier “N” por el hecho delictivo de violencia a partir de pareja.

El proceso judicial de Francisco Javier fue suspendido, toda vez que se ha imputado por un delito cuya pena media aritmética no rebasa los 5 años, no hubo oposición por parte de la víctima, no se ha dictado un auto de apertura a juicio oral y de acuerdo a la información del representante social no se ha celebrado otra salida alterna de la misma naturaleza por el imputado.

Es importante recalcar por parte de esta institución de procuración de justicia que la suspensión de proceso es una salida alterna que propone el mismo Sistema Penal Acusatorio, a fin de que la persona imputada pueda terminar su proceso cumpliendo con un plan de reparación del daño, así como una serie de condiciones.

Los hechos que motivaron la vinculación a proceso sostienen que Francisco Javier, persona que se desempeñaba como servidor público concretamente como comandante en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, desde el año 2019 hasta la presente anualidad ejerció violencia física y psicológica hacia la víctima.

Al tener conocimiento de los hechos gracias a la denuncia interpuesta por la víctima, la agente del Ministerio Público en coordinación con policías de Investigación, dieron marcha a las averiguaciones correspondientes.

Recabados los datos de prueba, se integró la carpeta correspondiente en contra de Francisco Javier, por lo que la representante social, con la finalidad de salvaguardar la investigación, solicitó al juez de Control y Juicio Oral Penal la orden de aprehensión, ya que se contaba con datos suficientes que comprobaban su presunta imputación.

El Grupo de Mandamientos Judiciales cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente en contra del presunto imputado, quien fue localizado en una negociación de comida ubicada en el boulevard Adolfo Ruiz Cortines, en el Parque Industrial El Vergel.

Garantizando sus derechos constitucionales y legales, Francisco Javier fue puesto a disposición del juez de Control y Juicio Oral, autoridad encargada de resolver su situación jurídica.

En audiencia inicial, la fiscal especializada formuló imputación en contra del probable responsable; conforme a derecho se acogió al término de las 144 horas con la finalidad de recabar datos de prueba que demostraran su inocencia; concluido el término, se celebró audiencia de continuación en la que finalmente se decretó a petición de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género el auto de vinculación a proceso por el hecho delictivo de violencia a partir de pareja.

Como salida alterna, se propuso la suspensión del proceso, a fin de que Francisco Javier pueda cumplir con un plan de reparación del daño y diversas condiciones establecidas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP); las cuales se mencionan a continuación: residir en el domicilio; prohibición de frecuentar determinados lugares y personas; participación en programas de prevención y tratamiento de alcoholismo; sometimiento a tratamiento psicológico; firma mensual ante la unidad estatal por un plazo de 8 meses; así como abstenerse de viajar al extranjero.

Cabe destacar que de no cumplir con las condiciones impuestas por el juez de Control y Juicio Oral Penal, se continuará con el procedimiento.