¡El feminicida de Clarissa en San José de Gracia fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Salvador “N”, señalado como probable responsable del delito de feminicidio en agravio de la joven Clarissa, en el municipio de San José de Gracia.

Este importante avance en la procuración de justicia fue posible gracias al trabajo estratégico y articulado de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, en conjunto con la Agencia Estatal de Investigación Criminal, así como el Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, quienes lograron reunir datos de prueba sólidos y contundentes.

Como resultado de dichas indagatorias y con base en los elementos recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión en contra del imputado, misma que fue cumplimentada al interior del centro penitenciario, donde se encontraba previamente vinculado a proceso por diversa carpeta de investigación.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 28 de noviembre de 2025 en la calle 5 de Mayo en la comunidad de San Antonio de los Ríos, municipio de San José de Gracia.

En ese lugar, el imputado presuntamente se encontraba en un terreno tipo baldío cercano al domicilio de la víctima y al momento en que ésta intentaba ingresar a su vivienda habría accionado un arma de fuego en su contra, causándole una herida en el cuello que le provocó la muerte de manera inmediata.

Las indagatorias permitieron establecer que la víctima y el imputado habían sostenido una relación de pareja, misma que había concluido meses antes de los hechos debido a presuntos antecedentes de violencia física y psicológica ejercida en contra de la mujer.

Tras lo ocurrido, se desplegaron diversas diligencias, entre ellas el análisis de video grabaciones obtenidas a través de cámaras del sistema C5i, lo que permitió reconstruir la mecánica de los hechos y dar seguimiento tanto a la víctima como a posibles testigos.

Asimismo, elementos de la Policía de Investigación Criminal realizaron cateos en distintos domicilios, además de llevar a cabo entrevistas y labores de campo, consolidando la hipótesis delictiva mediante el cruce de información y el fortalecimiento de las líneas de investigación.

Es importante destacar la participación activa de la ciudadanía, cuyas aportaciones fueron fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, reflejando la importancia de la colaboración social en la procuración de justicia.

Durante la audiencia inicial y con base en los datos de prueba expuestos por la Representación Social, el juez de Control decretó el auto de vinculación a proceso en contra de Jesús Salvador “N”, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.