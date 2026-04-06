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¡En Guadalupe un hombre y una mujer fueron heridos de bala!

Noticiero El Circo

GUADALUPE, ZAC.- Un hombre y una mujer fueron heridos de bala y por sus propios medios se trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Alrededor de las 02:20 horas las autoridades fueron alertadas sobre el arribo de dos personas baleadas a la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de Urgencia, localizada en la avenida García Salinas, en el municipio de Guadalupe.

Se confirmó que las víctimas eran un hombre y una mujer, quienes presentaban lesiones producidas por proyectiles disparados por arma de fuego.

Las autoridades ministeriales determinaron que la pareja arribó al centro médico por sus propios medios e inició la investigación respectiva para tratar de esclarecer los hechos.

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