¡En Guadalupe un hombre y una mujer fueron heridos de bala!

GUADALUPE, ZAC.- Un hombre y una mujer fueron heridos de bala y por sus propios medios se trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Alrededor de las 02:20 horas las autoridades fueron alertadas sobre el arribo de dos personas baleadas a la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de Urgencia, localizada en la avenida García Salinas, en el municipio de Guadalupe.

Se confirmó que las víctimas eran un hombre y una mujer, quienes presentaban lesiones producidas por proyectiles disparados por arma de fuego.

Las autoridades ministeriales determinaron que la pareja arribó al centro médico por sus propios medios e inició la investigación respectiva para tratar de esclarecer los hechos.