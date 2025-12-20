¡El hombre ejecutado en Villanueva fue identificado: era “El Tablas”, un líder criminal en la región de Tabasco!

Foto: Archivo

VILLANUEVA, ZAC.- El fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que el hombre ejecutado y encontrado el jueves 18 de diciembre a la orilla del camino que conduce a la localidad de Tenango se trataba de un líder criminal que operaba en la región de Tabasco, conocido como “El Tablas”.

Ese día, al filo de las 08:00 horas, personas que circulaban por el lugar se percataron de la presencia del cuerpo y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Minutos después arribaron diversas corporaciones de seguridad, cuyos elementos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, apreciándole huellas de violencia.

La zona fue acordonada y puesta bajo resguardo.

Más tarde, personal de la Policía de Investigación (PDI) y de la Dirección General de Servicios Periciales tomó control de la escena para realizar las diligencias correspondientes.

Tras concluir el peritaje de campo y la recolección de indicios, el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.

El cadáver permaneció varias horas sin identificar hasta que la mañana del viernes 19 se estableció su identidad y se confirmó que se trataba de un sujeto conocido como “El Tablas”.

El fiscal estatal, en conferencia de prensa, informó que se trataba de un operador de un grupo criminal con presencia en el sur del estado.

Además, fuentes extraoficiales revelaron que el hombre también era familiar de un expresidente municipal de Tabasco.