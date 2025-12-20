¡Lesionados el director de la Policía Municipal de Asientos y su escolta dejó volcadura de patrulla!

Foto: Cortesía

ASIENTOS, AGS.- El director de la Policía Municipal de Asientos, Alejandro Carranza, y su escolta Pablo, resultaron lesionados de consideración tras la volcadura de la patrulla en que viajaban.

Al momento del accidente el jefe policial y su escolta se dirigían a reforzar la frontera con Zacatecas tras el ataque a policías estatales de Luis Moya con explosivos.

La volcadura sucedió la tarde del viernes 19 de diciembre en la carretera a San Rafael de Ocampo.

Pablo conducía una camioneta-patrulla de la Policía Municipal de Asientos y Alejandro Carranza iba de copiloto.

Al transitar por la referida vialidad, al parecer un motociclista les salió al paso de manera repentina, lo que obligó a Pablo a virar el volante de la unidad para no embestirlo.

La patrulla abandonó la cinta asfáltica y se volcó aparatosamente, quedando sobre sus cuatro llantas en el acotamiento.

Enterados de lo sucedido, al lugar acudieron otros policías municipales en auxilio de su director y su compañero.

El helicóptero Halcón 1 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes voló hasta el lugar del percance para abordar a Alejandro Carranza y trasladarlo al Hospital Miguel Hidalgo para su pronta atención médica debido a que sufrió lesiones graves.

El escolta Pablo, en una ambulancia y vía terrestre, fue movilizado hasta la clínica Guadalupe.