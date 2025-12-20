AguascalientesNoticias

¡Lesionados el director de la Policía Municipal de Asientos y su escolta dejó volcadura de patrulla!

Noticiero El Circo

Foto: Cortesía

ASIENTOS, AGS.- El director de la Policía Municipal de Asientos, Alejandro Carranza, y su escolta Pablo, resultaron lesionados de consideración tras la volcadura de la patrulla en que viajaban.

Al momento del accidente el jefe policial y su escolta se dirigían a reforzar la frontera con Zacatecas tras el ataque a policías estatales de Luis Moya con explosivos.

La volcadura sucedió la tarde del viernes 19 de diciembre en la carretera a San Rafael de Ocampo.

Pablo conducía una camioneta-patrulla de la Policía Municipal de Asientos y Alejandro Carranza iba de copiloto.

Al transitar por la referida vialidad, al parecer un motociclista les salió al paso de manera repentina, lo que obligó a Pablo a virar el volante de la unidad para no embestirlo.

La patrulla abandonó la cinta asfáltica y se volcó aparatosamente, quedando sobre sus cuatro llantas en el acotamiento.

Enterados de lo sucedido, al lugar acudieron otros policías municipales en auxilio de su director y su compañero.

El helicóptero Halcón 1 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes voló hasta el lugar del percance para abordar a Alejandro Carranza y trasladarlo al Hospital Miguel Hidalgo para su pronta atención médica debido a que sufrió lesiones graves.

El escolta Pablo, en una ambulancia y vía terrestre, fue movilizado hasta la clínica Guadalupe.

También te puede gustar

¡Atraparon al narcotraficante Juan Narciso Juárez Maldonado en Jesús María!

Noticiero El Circo

¡Habrá equidad de género en la repartición de candidaturas para la elección del 2016!

Noticiero El Circo

PAREJA FUE DETENIDA CON DROGA CRYSTAL EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

POLECIA 777