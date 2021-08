AGUASCALIENTES, AGS.- Ya fue identificado el sujeto que fue abatido a balazos por oficiales de las Policías Estatal y Municipal de Asientos tras de que éste los agredió primero con disparos de arma de fuego al marcarle el alto debido a que viajaba en una motocicleta sin placa de circulación y sin llevar puesto el casco de protección.

No obstante, no se ha revelado si el individuo formaba parte de algún grupo delictivo y si contaba o no con antecedentes penales.

El abatido respondió al nombre de J. de Jesús Jiménez y contaba con 26 años de edad.

Los hechos ocurrieron el sábado 7 de agosto, alrededor de las nueve y media de la noche, en la terracería que comunica las comunidades San José del Tulillo y Francisco Villa, pertenecientes a Asientos, en los límites con Zacatecas.

El joven tripulaba una motocicleta Italika, en color gris, y al circular por dicho camino observó a los policías, que realizaban un recorrido de vigilancia.

Los elementos notaron que la motocicleta no portaba placa y el conductor no llevaba puesto el casco de seguridad, motivos por los que le marcaron el alto, pero éste les disparó en dos ocasiones con un arma de fuego calibre 45.

Ante esto, los uniformados repelieron la agresión y lo abatieron.

El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, que reveló que murió de una herida producida por arma de fuego penetrante de tórax.

El abatido ingresó al SEMEFO en calidad de desconocido y 20 días después finalmente fue identificado.

Los oficiales que lo abatieron fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, que inició una carpeta de investigación por tales hechos, aunque tras rendir su declaración y comprobarse que actuaron en legítima defensa fueron dejados en libertad.