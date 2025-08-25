¡El presunto homicida del adolescente Chonito en Sombrerete ya fue detenido!

SOMBRERETE, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) confirmó la detención de Diego Rafael “N”, presunto homicida de J. Ascensión Fabela Santana, mejor conocido como Chonito, quien fue reportado como desaparecido y posteriormente encontrado sin vida en la comunidad Charco Blanco.

EL CASO

Un adolescente de 16 años de edad, conocido como “Chonito”, que había sido reportado como desaparecido, fue encontrado muerto y con huellas de violencia que evidenciaron que fue asesinado.

El jovencito fue identificado como J. Ascensión Fabela Santana, originario de la comunidad Charco Blanco, en Sombrerete.

El miércoles 20 de agosto, alrededor de las 20:30 horas y a través de las redes sociales, sus familiares reportaron su desaparición, cuando fue visto por última vez a bordo de su motocicleta.

Hasta el día siguiente, jueves 21, formularon la denuncia ante las autoridades correspondientes, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) emitió una cédula de búsqueda.

Además de los familiares del adolescente, habitantes de Charco Blanco emprendieron su localización en esa población y en los alrededores.

Lamentablemente, al otro día, viernes 22, fue hallado sin vida en la comunidad Proaño.

En el sistema de emergencias se recibió una llamada anónima en el sentido de que en dicha localidad se encontraba el cadáver de una persona.

Autoridades de los tres niveles de gobierno se movilizaron al sitio y en un predio de cultivo en el rancho El Mirador encontraron a la víctima, corroborando que se trataba del adolescente desaparecido.

Trascendió que el cuerpo del joven presentaba huellas de violencia, como golpes en la cabeza con una piedra así como un alambre alrededor del cuello.

Familiares y amigos llegaron a la escena y presenciaron el levantamiento del cuerpo realizado por peritos de la Fiscalía Estatal para su traslado al Servicio Médico Forense.

Posteriormente, en una red social, los allegados del jovencito difundieron este mensaje:

“Con profundo dolor informamos que fue encontrado sin vida en la comunidad Proaño. Exigimos a las autoridades estatales y federales que actúen de inmediato para dar con los responsables de este acto inhumano”.