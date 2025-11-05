¡El sujeto que quemó viva a Alondra en Aguascalientes y la secuestró para llevarla a Fresnillo fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control de Zacatecas vinculó a proceso al sujeto que le prendió fuego a su ex pareja sentimental en Aguascalientes, la secuestró y en la cajuela de un vehículo la llevó hasta el municipio de Fresnillo, donde la mantuvo privada de su libertad hasta que fue auxiliada.

Se trata de Salvador “N”, que enfrentará un juicio por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y secuestro agravado en agravio de Alondra “N”, de 19 años de edad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas sostiene que Salvador atacó a la joven en Aguascalientes, donde la roció con gasolina y le prendió fuego, ocasionándole quemaduras graves en el 50 por ciento de su cuerpo, desconociéndose los motivos.

Tras la agresión la metió a la cajuela de un vehículo y la trasladó hasta Fresnillo, Zacatecas.

La noche del jueves 23 de octubre Alondra fue encontrada quemada y desnuda en las calles Abedules y Eucalipto de la colonia Arboledas, en Fresnillo, por un vecino, que la resguardó en su casa y posteriormente los servicios de emergencia la trasladaron a un hospital a recibir atención médica, donde permaneció cinco días en terapia intensiva.

Salvador huyó de Fresnillo pero el martes 28 de octubre fue detenido en Saltillo, Coahuila, donde pretendía esconderse, en cumplimiento a una orden de aprehensión.

El agresor fue regresado a Zacatecas y presentado ante el juez, que al resolver su situación jurídica le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva por los dos delitos mencionados.

Sin embargo, como la agresión y el secuestro sucedió en esta ciudad, el juez de Control determinó que el proceso deberá continuar bajo la competencia del Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, por lo que Salvador podría ser trasladado a la entidad hidrocálida para seguir el juicio.