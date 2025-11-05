¡La niña que fue atropellada por su papá con un camión de transporte de personal murió!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una niña de 6 años de edad que fue atropellada por su papá con un camión de transporte de personal en el municipio de Pabellón de Arteaga falleció tras varios días de agonía en el Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social.

La pequeña fue identificada como Yaretzi Lia I.R., quien fue arrollada por su progenitor Juan Carlos Ibarra de Lira, de 30 años de edad.

El ahora trágico accidente se registró el viernes 24 de octubre de este año, alrededor de las 19:30 horas, en la calle Novena número 300 de la colonia Popular, en Pabellón.

Juan Carlos conducía el camión con número económico 534 y con placas de circulación 07-RB-6Z, y al no percatarse de la presencia de su hija la atropelló y le pasó por encima.

La menor de edad sufrió lesiones graves y a bordo de una ambulancia del ISSEA fue trasladada al citado hospital, donde quedó internada.

La niña no logró sobrevivir y el martes 4 de noviembre la Fiscalía General del Estado confirmó su muerte.

El día de los hechos oficiales de la Policía Municipal de Pabellón de Arteaga aseguraron el camión de transporte.