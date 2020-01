• Evitó ser asaltado, pero le costó la vida…

LAGOS DE MORENO, JAL.- La tarde de este viernes un par de asaltantes asesinaron a balazos a un empresario afuera de una forrajera, al parecer, se disponía a realizar una transacción cuando fue abordado por los delincuentes con quienes forcejeo y le dispararon.Se desconoce el nombre del ahora occiso aunque al lugar arribaron sus familiares, que por cierto se hicieron de palabras con los agentes de la Policía Investigadora, luego de que se negaran a entregar y contar varias fajas de billetes que llevaba en su poder la víctima, que nada más tomaron y las metieron a una bolsa negra y les dijeron que en la Agencia del Ministerio Público les entregarían el dinero, aunque llamó la atención que dicha acción no la hicieron ante la presencia del Representante Social, ya que no dio Fe de la cantidad asegurada, por lo anterior, temen se pierdan una que otra faja de billetes en el camino, ojala y no sea más que una mera imaginación.

Los hechos ocurrieron a las 14:30 horas, en la esquina de la calle Domitilo Escoto y el Boulevard Orozco y Jiménez en la colonia La Esmeralda, de esta cabecera municipal, afuera de una forrajera perteneciente a la empresa ICSA, cuando la víctima arribó a bordo de un vehículo al lugar y fue interceptado por un sujeto, se presume que ya sabían de lo que iba a hacer en esa empresa, con quien forcejeó y repentinamente aparece otro sujeto y acciona en tres ocasiones un arma de fuego, haciendo blanco dos de los proyectiles en el pecho, a la altura del corazón, el agresor se retira caminando mientras que el empresario herido de muerte corre hacia una veterinaria para resguardarse, lamentable el último aliento sólo le alcanzó para caer sin vida afuera del local.

El que accionó el arma de fuego, de acuerdo con testigos, era sujeto que vestía chamarra azul, gorra negra, tenis negros y pantalón de mezclilla; y mencionaron que se retiró caminando del lugar, cruzó el boulevard Orozco y Jiménez, hacia el Hotel Galerías, donde se le perdió la pista.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar acordonando la escena del crimen y fijaron los indicios y esperaron el arribo de los elementos de la Policía Investigadora y abrieran la Carpeta de Investigación correspondiente e iniciaran con las primeras indagatorias.

Por otro lado, llegaron peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes levantaron el cuerpo y los indicios para trasladarlos al SEMEFO.