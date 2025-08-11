¡En Aguascalientes delincuente sembró el terror, provocó el abatimiento de un joven inocente y fue detenido en Fresnillo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un delincuente identificado como Ramiro “N”, originario de Aguascalientes y vecino del fraccionamiento Ojocaliente, fue detenido en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, luego de que asaltó una tienda Oxxo e hirió de un balazo en el cuello al encargado, aunque horas antes, en el municipio de Cosío, violó a una mujer en un rancho y, en Rincón de Romos, hirió a balazos a una pareja de esposos en una gasolinería y a un automovilista lo privó de su libertad para que lo llevara a territorio zacatecano.

Sus ataques en Rincón de Romos provocaron un operativo de elementos de las corporaciones policíacas, que abatieron a un joven identificado como César Iván Montalvo, de 21 años de edad, que era ajeno a los hechos.

LA VIOLACIÓN

La cadena de delitos que cometió Ramiro “N” comenzó en un rancho en el municipio de Cosío, la mañana del sábado 9 de agosto.

Ramiro y otros dos sujetos, éstos últimos encapuchados, ingresaron a la propiedad, donde sorprendieron a una mujer de 40 años de edad, a la que le exigieron que les entregara las llaves de unas motocicletas propiedad de sus familiares, pero se negó.

Uno de los intrusos hizo un disparo al piso con un arma de fuego para amedrentarla, por lo que les dio las llaves.

Sin embargo, los sujetos que no lograron encender las motocicletas y Ramiro decidió atacar sexualmente a la fémina, para luego darse a la fuga.

Tras la agresión, la víctima les pidió ayuda a sus vecinas, que dieron parte a los servicios de emergencia.

Paramédicos del ISSEA acudieron al lugar para auxiliar a la víctima y trasladarla a un hospital a recibir atención médica.

Oficiales de las Policías Estatal y Municipal de Cosío tomaron conocimiento de los hechos, pero no lograron ubicar a los responsables.

En la escena localizaron un casquillo percutido calibre 9 milímetros, que fue asegurado como evidencia así como otros indicios.

BALEÓ A UNA PAREJA EN RINCÓN DE ROMOS

Tras escapar del rancho mencionado, Ramiro, a la altura de la comunidad La Punta, abordó una combi de transporte público en dirección a Rincón de Romos.

La unidad iba llena y el sujeto amedrentó a los pasajeros ya que portaba un arma de fuego.

De la combi descendió en la entrada de Rincón de Romos y caminando se dirigió a una gasolinería ubicada en la calle Morelos casi esquina con Ejército Nacional, en la colonia Santa Elena.

En el sitio se encontraba una pareja de esposos con su bebé a bordo de un automóvil Nissan Sentra, en color gris y con placas de circulación de Aguascalientes, que estaba por retirarse tras cargar combustible.

Ramiro subió al coche en el asiento posterior y tras amagar con el arma de fuego al conductor le ordenó que lo llevara a Aguascalientes, a lo que éste se negó diciéndole que iba con su esposa y su bebé.

El delincuente insistió en que lo llevara y ante la negativa del ofendido comenzaron a forcejear.

Ramiro accionó la pistola e hirió gravemente al conductor en el cuello y en el pómulo, mientras que a la esposa le provocó una lesión en la ingle.

Tras lo anterior, bajó del coche y se dirigió a una ferretería ubicada frente a la gasolinería, en cuyo exterior se encontraba una mujer a bordo de una motocicleta y la amenazó para tratar de despojarla de ella.

La fémina opuso resistencia y no permitió que le quitara su moto, por lo que Ramiro se alejó caminando.

PRIVÓ DE SU LIBERTAD A UN AUTOMOVILISTA

Metros adelante, sobre la misma calle Ejército Nacional, el sujeto observó a un hombre que bajaba unos objetos de un vehículo, por lo que se aproximó a él y lo amenazó, exigiéndole que lo llevara a Zacatecas.

El automovilista tuvo que acceder y así fue privado de su libertad.

Evadiendo la Puerta de Acceso Norte, en Cosío, el ofendido ingresó a territorio zacatecano y Ramiro lo obligó a llevarlo hasta el municipio de Fresnillo.

ASALTÓ UN OXXO, BALEÓ AL ENCARGADO Y FUE DETENIDO

El delincuente se dirigió a una tienda Oxxo ubicada en la avenida Francisco García Salinas, a un lado del jardín Echeverría.

Al ingresar hizo unos disparos con su arma de fuego y se dirigió al encargado de la tienda, al que amagó y le exigió que le entregara el dinero de la caja registradora.

El empleado se negó y el asaltante le hizo un disparo, hiriéndolo en el cuello.

El trabajador sufrió una lesión con orificios de entrada y de salida, por lo que quedó tirado en el piso.

Ramiro se apoderó de algunos objetos y salió de la tienda.

Cerca del Oxxo vio a un motociclista, al que se aproximó para tratar de quitarle su vehículo, pero éste opuso resistencia.

El delincuente le hizo un disparo pero no logró impactarlo, aunque el ofendido decidió retirarse corriendo.

Ramiro no pudo llevarse la motocicleta y escapó corriendo, pero metros adelante fue detenido por elementos policiales de Fresnillo, que se habían movilizado al ser enterados del asalto en el Oxxo.

Mientras todo esto sucedía, el automovilista que había sido privado de su libertad regresó a Rincón de Romos en su vehículo.

Tras su captura, el asaltante fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para las investigaciones correspondientes, en tanto que el empleado baleado fue trasladado a un hospital a recibir atención médica.

JOVEN INOCENTE FUE ABATIDO EN RINCÓN DE ROMOS

Luego de que Ramiro hirió a los esposos a bordo del Nissan Sentra en la gasolinería de la colonia Santa Elena y privó de su libertad al automovilista, oficiales de las Policías Estatal y Municipal de Rincón de Romos desplegaron un operativo.

Durante la movilización de búsqueda del agresor de la pareja, en el Ejido Morelos detectaron corriendo al joven César Iván Montalvo, de 21 años, a quien le dispararon y lo abatieron en un monte.

El muchacho recibió un impacto de bala en el costado izquierdo, por lo que elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales levantaron su cuerpo y lo trasladaron al SEMEFO para la práctica de la necropsia.

Al día siguiente, domingo 10 de agosto, sus familiares acudieron al Servicio Médico Forense y lo identificaron plenamente, descartando que hubiera tenido que ver en la agresión a la pareja en la gasolinería.

Según sus declaraciones, César Iván acudió a una fiesta de cumpleaños en el Barrio de Chora, pero al ver la movilización policial por la agresión a los esposos decidió retirarse así como sus amigos.

Al volver a su domicilio, el veinteañero se quedó en un parque, pero al ver a los policías se echó a correr y fue cuando los policías lo observaron y le dispararon para abatirlo.

Sus amigos le estuvieron marcando por teléfono pero ya no les contestó y hasta el día siguiente fue reconocido por sus familiares.

El mismo domingo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a dos elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) implicados en el operativo, junto con sus armas de fuego largas a cargo.

Los oficiales declararon que durante el operativo de búsqueda del agresor de la pareja en la gasolinería detectaron a un individuo sospechoso y aseguraron que éste les hizo dos disparos con un arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y lo abatieron.

Tras rendir su versión de los hechos, los dos policías estatales fueron puestos en libertad, aunque la Fiscalía continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades, ya que el joven no portaba ningún arma al ser abatido.

RAMIRO, EL AGRESOR

Agentes de la Policía de Investigación Criminal comenzaron las indagatorias por la agresión a los esposos en la gasolinería y determinaron que el sujeto que fue detenido en Fresnillo tras el asalto en la tienda Oxxo fue el que los hirió.

Además, descubrieron que privó de su libertad a un automovilista para que lo llevara a Zacatecas tras balear a la pareja y que horas antes participó en la violación a una mujer en el municipio de Cosío.

Por tal motivo, el mismo sábado viajaron a Zacatecas para que les entregaran a Ramiro y respondiera por todos los delitos que cometió en Aguascalientes, pero las autoridades de Zacatecas se negaron ya que primero tendrá que responder por el asalto a la tienda Oxxo y las lesiones que le provocó al encargado al dispararle en el cuello.