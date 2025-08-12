¡Tras agresión a machetazos ejecutaron a un hombre y lesionaron a otro en un “picadero” en Aguascalientes!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre fue ejecutado y otro lesionado de gravedad tras ser agredidos a machetazos en un domicilio en el fraccionamiento Villa Montaña, señalado como “picadero” para la venta y consumo de drogas.

Las víctimas fueron atacadas por unos sujetos que viajaban en dos motocicletas, en las que escaparon y no fueron detenidos.

El ejecutado respondió al nombre de Rafael “N”, de entre 30 a 40 años de edad, mientras que el herido fue identificado como Daniel Medina González, de 30 años.

La doble agresión sucedió el lunes 11 de agosto, alrededor de las diez de la noche, en la casa marcada con el número 515-A de la calle Monte de Sora casi esquina con Monte Meru, en Villa Montaña, que es en un dúplex.

Los dos agredidos fueron vecinos de la colonia Macías Arellano y se cambiaron al fraccionamiento mencionado, donde algunos habitantes se dieron cuenta que utilizaban la vivienda como casa de vicio y/o “picadero”.

Los agresores arribaron a esa dirección en dos motocicletas y con machetes en mano se dirigieron a la casa de las víctimas, en la planta alta del dúplex.

Al ingresar a la fuerza a la vivienda los atacaron de manera directa a machetazos.

Varios vecinos escucharon gritos de auxilio de Rafael y Daniel, y llamaron a los servicios de emergencia para reportar la agresión.

Antes de la intervención de las autoridades, los atacantes huyeron en las dos motocicletas.

Oficiales de la Policía fueron los primeros que arribaron a la escena y enseguida paramédicos de la Cruz Roja y de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

A Rafael lo encontraron ya sin vida en las escaleras del dúplex y a Daniel al pie de ellas, todavía vivo pero lesionado de gravedad, trasladándolo a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social.

A simple vista, a Rafael le apreciaron una herida en la cabeza con exposición de masa encefálica, así como otras en diferentes partes del cuerpo, entre ellas unas en los brazos, consideradas de defensa.

También le observaron una herida a la altura del pecho, provocada por un puñal.

Daniel resultó con heridas por machete en la parte posterior de la cabeza así como en otras partes del cuerpo, por lo que su vida estaba en riesgo.

Los paramédicos que lo trasladaban al hospital solicitaron el apoyo de policías ya que habrían sido agredidos en la calle Cerro Bonete, desconociéndose por quiénes y los motivos por los que lo hicieron.

Al lugar del homicidio arribaron elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales para procesar la escena del crimen y efectuar el levantamiento del cuerpo sin vida de Rafael para su traslado al SEMEFO.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.