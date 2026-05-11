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¡En Aguascalientes FGR destruyó cigarros ilegales, máquinas tragamonedas, drogas y otros objetos!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la primera jornada anual de destrucción de objetos del delito en coordinación con el Órgano Interno de Control (OIC) y la Subunidad de Apoyo al Proceso Sustantivo (SUAPS).

En dicha jornada se destruyeron 430 mil cigarrillos ilegales, 300 máquinas tragamonedas, 107 objetos diversos, 104 kilos 811 gramos de narcóticos y psicotrópicos, 9 mil 420 unidades de psicotrópicos en diferentes presentaciones, 16 mililitros de psicotrópicos, armas hechizas y maletas.

La destrucción de narcóticos se llevó a cabo en el Campo de Tiro Esparta, en el municipio de Jesús María, en tanto que la destrucción de las máquinas tragamonedas se realizó en una empresa procesadora de materiales, y la de los cigarrillos en las inmediaciones de una empresa especializada en el municipio de Tepezalá.

Durante el evento se contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), elementos de la Guardia Nacional (GN) para el traslado de los objetos, así como del personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), particularmente de la Policía Federal Ministerial (PFM) y Servicios Periciales, con especialistas en química forense, fotografía y video, así como agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Aguascalientes, bajo la supervisión de personal del OIC.

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