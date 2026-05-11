¡Por tentativa de feminicidio en Calvillo inician proceso penal a dos sujetos!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Luis “N” y Jorge “N” por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, derivado de hechos ocurridos el 23 de abril de 2026.

De acuerdo con los datos integrados dentro de la carpeta de investigación, los imputados presuntamente mantuvieron incomunicada a la víctima, a quien habrían agredido físicamente al interior de un vehículo.

Las investigaciones establecen que durante la agresión los señalados presuntamente utilizaron un arma hechiza para dispararle a la víctima en la cabeza, creyendo que había perdido la vida, para posteriormente abandonarla en la intemperie.

Luego de los hechos, familiares de la víctima reportaron su no localización, por lo que de manera inmediata se iniciaron las acciones de búsqueda y localización correspondientes.

Derivado de información obtenida en entrevistas, elementos adscritos a la Unidad Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas continuaron con labores de investigación en distintos puntos y, mientras realizaban recorridos sobre la terracería que conduce a la comunidad de Malpaso fueron interceptados por una unidad de la Policía Municipal de Calvillo.

Los elementos municipales informaron que trasladaban a una persona del sexo femenino que presentaba diversas lesiones, confirmándose posteriormente que se trataba de la víctima, quien fue canalizada para recibir atención médica especializada.

Tras tomar conocimiento de los hechos, la agente del Ministerio Público llevó a cabo la integración de los datos de prueba necesarios, con los cuales solicitó ante la autoridad judicial las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de ambos imputados.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación Criminal, quienes lograron la localización y detención de Luis “N” y Jorge “N” para posteriormente ponerlos a disposición de la autoridad competente.

Durante la audiencia inicial, la jueza de Control analizó los datos expuestos por la Representación Social y resolvió dictar auto de vinculación a proceso para ambos imputados.

Asimismo, la agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo como medidas cautelares la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada, además de establecerse un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.