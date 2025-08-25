¡En Aguascalientes músicos descubrieron una cabeza humana en una bolsa y entre hierbas!

AGUASCALIENTES, AGS.- Integrantes de un grupo musical encontraron una cabeza humana dentro de una bolsa mientras intentaban remolcar su camioneta descompuesta en la avenida Siglo XXI.

El descubrimiento estremecedor se realizó el domingo 24 de agosto, minutos antes de las 13:00 horas, a un costado de la avenida Siglo XXI Poniente, antes de llegar a la carretera federal 70 Poniente, a la altura de la colonia Viñedos San Felipe.

Un reporte a los servicios de emergencia indicaba que a espaldas del Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA) había sido localizada una cabeza humana en el interior de una bolsa de plástico.

Lo anterior provocó la rápida movilización de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Fiscalía General del Estado.

Al hacer su arribo confirmaron el reporte al descubrir que sobre la maleza se encontraba una bolsa en color negro que en su interior contenía la cabeza de una persona del sexo masculino, la cual hasta el momento no ha sido identificada.

La bolsa con la cavidad cefálica fue asegurada y trasladada al Servicio Médico Forense para iniciar las labores de identificación.

En el lugar del macabro hallazgo se encontraba un hombre que fue entrevistado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quien les comentó que es integrante de un grupo musical y el sábado 23 de agosto, por la noche, acudieron a un evento social al que fueron contratados.

Ya por la madrugada del domingo, cuando concluyó su presentación, procedieron a retirarse, pero al circular en la camioneta en que viajaban por la avenida Siglo XXI Poniente, al llegar a la altura de la colonia Viñedos San Felipe, la unidad de motor sufrió una falla mecánica.

Debido a que ya no pudieron ponerla en marcha, decidieron dejar la camioneta en ese lugar y retirarse a sus casas.

El domingo, poco después de las 12:00 horas, regresaron al lugar donde habían dejado la camioneta descompuesta con la intención de remolcarla y llevarla a un taller mecánico.

Pero al momento de estar revisándola para ver si podían ponerla en marcha percibieron un olor fétido que provenía de entre las hierbas y al acercarse a ver que era se percataron que estaba tirada una bolsa de plástico en color negro.

Uno de los músicos se acercó y al ver el contenido se llevó un gran susto, ya que vio la oreja y cabello de una persona del sexo masculino en su interior, por lo que de inmediato decidieron reportar el hallazgo al servicio de emergencia 911.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer el hecho y lograr la identificación de la víctima.

Hasta el momento no se ha localizado el resto del cuerpo.