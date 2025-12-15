¡En cateo en Lomas de Galicia aseguraron tres vehículos de alta gama robados y objetos ilícitos!

GUADALUPE, ZAC.- Bajo una estrategia de coordinación entre las autoridades que integran la Mesa Estatal de Seguridad, el viernes 12 de diciembre se llevó a cabo la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Lomas de Galicia, en el municipio de Guadalupe, acción que permitió asegurar diversos objetos relacionados con los delitos de robo, asociación delictuosa y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre lo asegurado se lograron recuperar tres vehículos de alta gama que cuentan con reporte de robo vigente, siendo los siguientes:

* Vehículo SUV marca Porshe, con placas de circulación del estado de Durango y con reporte de robo en la Ciudad de México

* Vehículo sedán marca KIA con reporte de robo en Estados Unidos

* Vehículo Pick-Up marca GMC con reporte de robo en Estados Unidos

Además, durante la intervención fueron localizados al interior del inmueble diversos cargadores y cartuchos útiles para armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas; asimismo, diversa documentación, la cual pudiera estar relacionada con posibles actos de financiamiento ilícito, por lo cual se dará intervención al personal especializado de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de la institución.