¡En el Palomino Dena y en el tianguis de la línea de fuego Protección Civil aseguró casi 400 kilos de pirotecnia!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos operativos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, con apoyo de oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Municipal de Aguascalientes, aseguraron casi 400 kilos de pirotecnia que era comercializado en el fraccionamiento Palomino Dena y en el tianguis de la línea de fuego.

En el primer caso, al atender un reporte sobre la venta de pirotecnia, los elementos arribaron a la calle Francisco Ramírez, en el Palomino Dena, donde ubicaron un lugar utilizado para almacenar los productos para su comercialización.

En el sitio se aseguraron 18 cajas que contenían artefactos de alto impacto, como palomas grandes, R-15, hulks y caras de diablo, con un peso aproximado de 325 kilos.

El segundo operativo lo llevaron a cabo en el tianguis de la línea de fuego, donde sorprendieron a un sujeto comercializando los productos peligrosos.

Al ver a los elementos, el individuo se dio a la fuga y dejó abandonada la ilícita mercancía.

Al recolectarla, observaron metros adelante dos cajas camuflajeadas entre los productos de los comerciantes aledaños y al abrirlas descubrieron aproximadamente 53 kilos de juguetería de pirotecnia.

El material asegurado en los dos lugares mencionados fue trasladado a las instalaciones de la Coordinación Municipal de Protección Civil para su resguardo y posterior destrucción.