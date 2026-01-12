¡En el bulevar Guadalupano y la avenida Ojocaliente ancianito de 90 años de edad murió en la vía pública!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un ancianito murió a causa de un fulminante infarto en la vía pública, en el oriente de la ciudad, durante la tarde del sábado 10 de enero.

El finado fue identificado como Pablo Olvera Ibarra, de 90 años de edad.

De acuerdo a los primeros reportes obtenidos en el lugar de los hechos, él caminaba hacia su domicilio llevando a su lado su bicicleta cuando en el cruce del bulevar Guadalupano y la avenida Ojocaliente repentinamente se desplomó al piso.

Testigos del suceso de inmediato solicitaron ayuda a los servicios de emergencia y al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que lo revisaron y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El área fue resguardada hasta que arribaron elementos de Servicios Periciales, que levantaron el cuerpo del adulto mayor y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para el esclarecimiento de las causas de su muerte.