¡En el cuarto número 2 del Motel Moa en la salida a Calvillo hombre se quitó la vida!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre se quitó la vida por ahorcamiento en un cuarto del Motel Moa en la salida a Calvillo, desconociéndose los motivos por los que lo hizo.

El motel se encuentra en el 865 del bulevar Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Albería, en el poniente de la capital.

El hombre, de entre 35 y 40 años de edad, al parecer llegó solo y rentó la habitación número 2, la cual debía entregar al filo del mediodía del lunes 3 de agosto, pero no lo hizo.

Hasta las cuatro de la tarde una de las recamareras acudió al cuarto para pedirle al huésped que lo desocupara, pero al llamar a la puerta no tuvo respuesta y decidió abrir con una llave maestra.

Al ingresar descubrió al hombre suspendido del cuello en el cuarto de baño, por lo que solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de la Policía Municipal se trasladaron al motel junto con paramédicos de la ambulancia ECO-450, que revisaron al hombre y constataron que ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado fue notificada del hecho y al lugar acudieron agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal, que iniciaron las indagatorias para tratar de identificar al fallecido y esclarecer las causas por las que se quitó la vida, así como elementos de Servicios Periciales, que levantaron el cadáver y lo remitieron al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.