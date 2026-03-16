¡En el fraccionamiento Bugambilias sujeto realizó disparos al aire; la Policía aseguró casquillos!

AGUASCALIENTES, AGS.- La madrugada de este lunes se registraron detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Bugambilias, lo que generó movilización de corporaciones policíacas tras un reporte realizado al número de emergencias 911.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:50 horas en la privada Independencia esquina con la avenida Independencia, donde vecinos alertaron sobre un sujeto que presuntamente realizó varios disparos al aire para posteriormente darse a la fuga.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo huyó a pie con dirección hacia el Jardín Carpio, donde posteriormente habría abordado un vehículo para retirarse del lugar.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron al sitio y tras realizar un recorrido de inspección localizaron sobre la banqueta siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Durante las entrevistas con vecinos de la privada, una mujer señaló como probable responsable a su ex pareja, quien, según su versión, horas antes había acudido al lugar para molestarla.

La afectada indicó que el hombre presuntamente trabaja como escolta de un diputado, razón por la cual portaría un arma de fuego, y que el incidente podría estar relacionado con su negativa a retomar la relación.

Las autoridades confirmaron que no se registraron daños en las viviendas ni en los vehículos estacionados en la zona.

Al lugar acudieron también elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, quienes realizaron el levantamiento de los indicios balísticos para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente.