¡En un corral en Rancho Grande abandonaron a un bebé recién nacido!

FRESNILLO, ZAC.- Un bebé recién nacido fue abandonado en un corral en la comunidad Rancho Grande, sin que su madre fuera localizada por las autoridades que intervinieron en el hecho.

Minutos antes de las nueve de la mañana se reportó a los servicios de emergencia que un bebé había sido dejado en dicha localidad, perteneciente al municipio de Fresnillo.

El delegado de esa población acudió al sitio junto con un médico y al revisar al bebé confirmaron que acaba de nacer debido a que aún tenía el cordón umbilical.

El recién nacido recibió las primeras atenciones hasta que arribaron paramédicos, que a bordo de una ambulancia lo trasladaron al Hospital General.

Elementos policiales hicieron acto de presencia y realizaron la búsqueda de la madre del infante, pero no la ubicaron.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y dar con la responsable de haber abandonado a su hijo.