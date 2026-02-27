¡En el fraccionamiento Mirador de las Culturas II “Juan Perros” ejecutó a “Don Cacahuate”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre fue privado de la vida al interior de su domicilio tras una agresión directa perpetrada por dos sujetos que huyeron en motocicleta.

El occiso fue identificado como Abel Hernández Martínez alias “Don Cacahuate”, de 62 años, con domicilio en la calle Cultura Chinanteca número 249 casi esquina con Loma del Cardenal, en el fraccionamiento Mirador de las Culturas II.

Los hechos ocurrieron a las 19:50 horas del jueves 26 de febrero en la casa de la víctima.

El domicilio se encontraba abierto debido a que el hombre solía vender dulces y frituras por las tardes y noches desde su cochera.

Testigos señalaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta Italika, en color negro con rojo, arribaron al lugar; uno de ellos descendió e ingresó directamente al inmueble, localizando a la víctima en la cocina y accionando un arma de fuego en tres ocasiones para después salir y huir en la misma motocicleta en dirección a la avenida Rodolfo Landeros.

Al sitio arribaron elementos de la UEP de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como primeros respondientes, quienes solicitaron la presencia de paramédicos del ISSEA, ya que la persona presentaba lesiones producidas por proyectil disparado por arma de fuego.

Los técnicos en urgencias médicas, a bordo de la ambulancia ECO-419, al arribar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió al acordonamiento de la zona.

De acuerdo con vecinos del lugar, uno de los presuntos responsables es conocido por el alias de “Juan Perros”, información que ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

Posteriormente, personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y policías preventivos realizaron el resguardo perimetral y la preservación de indicios en el área del ataque.

Finalmente, peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica llevaron a cabo el levantamiento de indicios y del cuerpo para su traslado al SEMEFO.

En el sitio se localizaron al menos tres casquillos percutidos calibre 9mm, iniciándose la carpeta de investigación correspondiente.