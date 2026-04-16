¡En el patio de su casa en la colonia El Torito un hombre se quitó la vida por ahorcamiento!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un hombre se quitó la vida por ahorcamiento en el patio de su casa en este municipio, sin que públicamente trascendieran los motivos por los que decidió escapar por la puerta falsa.

El fallecido llevó el nombre de Ernesto “N”, de 43 años de edad, que vivió en el 128 de la avenida Alejandro de la Cruz de la colonia El Torito, en J.M.

El martes 14 de abril, alrededor de las cinco y media de la tarde, su hermana lo encontró suspendido del cuello con un mecate que amarró en un punto fijo en el patio posterior del inmueble.

La testigo lo descolgó y acostó en el piso, pero al percatarse que se hallaba inconsciente solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Jesús María se movilizaron a la dirección señalada así como paramédicos del ISSEA a bordo de la ambulancia ECO-454, quienes revisaron al habitante y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El escenario de los hechos fue resguardado hasta la intervención de elementos de Servicios Periciales, que realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo del fallecido al SEMEFO para la práctica de la necropsia.

Las investigaciones para esclarecer las razones por las que Ernesto decidió acabar con su vida quedaron a cargo de agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal.