¡Tras flamazo e incendio en la colonia Del Carmen hombre murió por quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre perdió la vida a causa de las graves quemaduras que sufrió en el 90 por ciento de su cuerpo tras un flamazo y posterior incendio en su domicilio en la colonia Del Carmen.

Aún con vida, pero delicado de salud, fue trasladado a recibir atención médica al Hospital Miguel Hidalgo tras el siniestro, pero no logró sobrevivir y el miércoles 15 de abril la Fiscalía General del Estado confirmó su fallecimiento.

El finado fue identificado como Jorge Rodríguez, de 59 años de edad.

Los hechos que le costaron la vida se registraron el lunes 13 de abril, minutos después de las nueve de la noche, en su vivienda en la calle San Ignacio de la referida colonia Del Carmen.

Por causas no establecidas, al interior de la casa habitación sucedió un flamazo que desencadenó en un incendio.

Las llamas se extendieron rápidamente dentro de la finca y el habitante no alcanzó a salir y fue alcanzado por el fuego.

Vecinos de la calle se percataron del siniestro y solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, por lo que al lugar se movilizaron elementos del Departamento de Bomberos Municipales.

A su arribo encontraron completamente en llamas una de las habitaciones de la segunda planta e iniciaron las maniobras para controlar y sofocar el fuego.

Al buscar posibles víctimas encontraron a Jorge lesionado y al rescatarlo lo condujeron a la planta baja, donde fue auxiliado por bomberos-paramédicos, que le diagnosticaron quemaduras graves e intoxicación y en condición crítica lo trasladaron al Hospital Hidalgo para su pronta atención.

Al apagar el incendio, los “traga humo” confirmaron que se consumió un colchón, ropa varia, una puerta de madera y que hubo daños en vidrios, en las instalaciones de gas y eléctrica así como un posible daño estructural en la vivienda.

Lamentablemente, Jorge no logró sobrevivir y pereció en el citado hospital, por lo que su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense y tras la práctica de la necropsia se determinó como causa de muerte quemaduras de segundo grado en el 90 por ciento de su superficie corporal.