¡En Emiliano Zapata hallaron a un hombre ejecutado, desmembrado y embolsado; faltan el torso y la cabeza!

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- En la comunidad Emiliano Zapata, perteneciente al municipio de Pabellón de Arteaga, fueron localizados restos humanos desmembrados y embolsados a un costado de la carretera que conecta con San Luis de Letras, cerca del parque de béisbol, y los cuales correspondían a una sola persona del sexo masculino.

El hallazgo se registró alrededor de las diez de la mañana del martes 7 de octubre, cuando un automovilista que transitaba por la zona observó dos bolsas plásticas negras entre la maleza, a un lado de la cinta asfáltica.

Al detenerse y acercarse descubrió que contenían partes humanas, por lo que dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Elementos de Seguridad Pública Estatal y Municipal acudieron al sitio y confirmaron la presencia de los restos, acordonando el área y notificando a la Fiscalía General del Estado.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizó el levantamiento de las bolsas para su traslado al Servicio Médico Forense.

En una bolsa se encontraron los brazos y en la otra las piernas.

No se localizaron el torso ni la cabeza de la víctima, que permanece en calidad de desconocida.

En un principio se reportó que los restos podrían pertenecer a dos personas; sin embargo, tras las diligencias correspondientes peritos forenses determinaron que las extremidades correspondían a una sola persona.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal quedaron a cargo de las indagatorias para establecer la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias de su homicidio.