¡Detuvieron a un sujeto armado que agredió a su pareja tras un operativo y cateo domiciliario!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Tras un operativo y la cumplimentación de una orden de cateo en un domicilio, autoridades detuvieron a un sujeto armado que previamente había agredido a su pareja sentimental.

Los hechos tuvieron lugar el lunes 6 de octubre, minutos después de las tres de la tarde.

Una fémina se presentó en la Dirección de Policía Vial Preventiva para solicitar ayuda debido a que su pareja sentimental la estaba agrediendo y estaba armado.

Cadetes no armados salieron para auxiliar a la ofendida.

El sospechoso, al verlos, sacó de entre sus ropas un arma de fuego que apuntó al cielo, aunque luego encañonó a los oficiales para amedrentarlos, pero no lo consiguió.

Ante esto, el sujeto decidió escapar hacia su domicilio ubicado a unos metros de las instalaciones de la DPVP.

Elementos policiales fueron en su persecución y rodearon la casa en la que se refugió.

Familiares del presunto agresor se negaron a entregarlo y a que los oficiales ingresaran al inmueble, por lo que agentes de la Policía de Investigación arribaron al lugar para hacerse cargo del operativo.

Sin dejar de custodiar la vivienda se solicitó una orden de cateo, que horas después concedió un juez.

Con ella en su poder, los agentes ingresaron a la finca y realizaron la detención del sujeto para posteriormente dejarlo a disposición del agente del Ministerio Público a fin de que resolviera su situación legal.