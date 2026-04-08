¡En Jalpa 2 hombres cayeron cerca de 35 metros en un barranco!

Foto: Archivo

JALPA, ZAC.- Elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio llevaron a cabo un complejo operativo de rescate la tarde del lunes 6 de abril en el área cercana al Arroyo del Águila.

Dos hombres se desbarrancaron desde una altura aproximada de 35 metros, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Debido a las condiciones del terreno y la zona de difícil acceso el rescate se prolongó por cerca de 3 horas.

Para poder ponerlos a salvo, los rescatistas tuvieron que atravesar por el agua, sorteando obstáculos naturales y el riesgo propio del entorno, demostrando profesionalismo, coordinación y compromiso con la vida.

Agradecieron el apoyo brindado por Seguridad Pública, así como a ciudadanos que se encontraban en el lugar al momento del arribo de las unidades y que colaboraron activamente hasta que ambas personas fueron rescatadas.

Gracias a la oportuna intervención y al trabajo en equipo el operativo concluyó con éxito.