¡En una tienda Oxxo otro “retiro de caja chica”: RobOXXOmetro suma 12 en abril y 52 en 2026!

• Palomino suma otro golpe y abril llega a 12 asaltos

• Tres detenidos cuando iban por otro “retiro de caja chica” en la Gremial

AGUASCALIENTES, AGS.- La noche del martes 7 de abril el RobOXXOmetro volvió a prender las alarmas.

Con el más reciente asalto a la tienda OXXO Palomino el marcador delictivo asciende ya a 12 robos en el mes de abril y 52 en lo que va del 2026, confirmando que la cadena sigue siendo el blanco favorito de los delincuentes, quienes ya tratan las sucursales como si fueran ventanillas bancarias.

El nuevo golpe ocurrió en la sucursal Palomino, ubicada sobre la carretera Aguascalientes-Loreto, entre la carretera 45 Norte y la carretera Cañada Honda, en la comunidad de Chicalote, municipio de San Francisco de los Romo.

El responsable fue un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con gorro blanco, camisa a cuadros gris y cubrebocas.

El sujeto llegó directo a lo suyo: esperó a que la tienda quedara vacía y, aprovechando el momento, amenazó con un cuchillo a la encargada para exigir el dinero de las cajas.

Sin oponer resistencia la empleada le entregó alrededor de 8 mil pesos, mientras el delincuente, como ya es costumbre, pasó a realizar su “retiro de la caja chica”, tratándolo como trámite habitual.

Tras obtener el botín huyó a pie, cruzando la carretera en dirección a la colonia Macario J. Gómez.

Este caso se suma a una semana negra para la cadena y para la Policía Municipal: del 29 de marzo al 5 de abril los delincuentes perpetraron 16 asaltos con violencia, llevándose aproximadamente 60 mil pesos.

La noche del domingo 5 de abril las autoridades finalmente detuvieron a tres integrantes de una banda de asalta-OXXOS, luego de que dos de ellos asaltaran a punta de pistola la sucursal ubicada en calle San Julián esquina avenida Aguascalientes Norte, en Bosques del Prado Sur.

En este caso, los sujetos entraron decididos a hacer su propio “retiro exprés”, llevándose dinero en efectivo, cajetillas de cigarros y botellas de vino, antes de huir en un taxi, cuyo chofer fungía como presunto cómplice.

Gracias al monitoreo de las cámaras del C5i, los policías municipales les dieron seguimiento y los interceptaron cuando pretendían asaltar otra tienda en la calle José Reyes Martínez esquina General Barragán, en la colonia Gremial.

Ahí, según el reporte, los tres sujetos ya se preparaban para “otro retiro de caja chica”, como si estuvieran haciendo fila en ventanilla, cuando fueron sorprendidos por los oficiales.

Al detenerlos, les aseguraron el dinero, los artículos robados y un arma hechiza con la que habían amenazado a la encargada de la otra tienda.

De manera extraoficial trascendió que estos mismos individuos habrían participado en al menos ocho asaltos previos, plenamente identificados por las y los encargados de distintas sucursales.

Con este nuevo caso, el RobOXXOmetro marca 12 asaltos en abril y 52 en lo que va del año, confirmando que la ola delictiva continúa y que los OXXO siguen siendo el objetivo predilecto de los delincuentes.