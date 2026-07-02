¡En Jalpa cayeron dos generadores de violencia con 43 dosis de crystal!

JALPA, ZAC.- Fuerzas de seguridad, en el municipio de Jalpa, capturaron a dos probables generadores de violencia por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

La acción operativa fue llevada a cabo por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), durante los recorridos estratégicos para la localización de personas consideradas probables generadoras de violencia y la prevención de conductas delictivas en la región.

Durante el despliegue detectaron a dos hombres que al percatarse de la presencia de las autoridades adoptaron una actitud evasiva, por lo que se les marcó el alto para realizar una inspección preventiva.

Tras dicho procedimiento se les detectó en posesión de 43 dosis de una sustancia granulada y cristalina con características propias de la metanfetamina, además de dos pantalones, una camisola, una playera con diseño pixelado y dos gorras con siglas alusivas a un grupo delincuencial.

Por estos hechos fueron detenidos Luis Fernando “N”, de 28 años de edad, y Víctor “N”, de 35 años, identificados como probables generadores de violencia en la región.

Ambos detenidos, junto con la probable droga y los demás indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.