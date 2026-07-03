¡En Calvillo rescataron a un hombre lesionado tras caída; fue trasladado al hospital en helicóptero!

CALVILLO, AGS.- Un hombre que practicaba senderismo en esta localidad fue rescatado por cuerpos de emergencia luego de resultar gravemente lesionado tras la caída de una roca mientras se encontraba en una zona serrana y a bordo del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado movilizado a un hospital para su atención médica.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la zona conocida como “La Cascada de los Ganchos”.

Sin embargo, el lesionado fue localizado aproximadamente entre 500 y 600 metros antes de llegar a ese punto, a un costado de la carretera.

Paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al lugar brindaron los primeros auxilios al hombre, quien presentaba una lesión severa en una de sus piernas, presuntamente provocada por el impacto de una roca.

De acuerdo a unos testimonios, el afectado pudo haberse desplazado por sus propios medios hasta encontrar señal telefónica y solicitar ayuda, ya que en la zona del accidente no hay cobertura.

Tras su localización, se activó un operativo de emergencia en el que participaron diversas corporaciones.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado a bordo del helicóptero Fuerza 1 al Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para su atención médica especializada.