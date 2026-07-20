¡En Joaquín Amaro fuerzas de seguridad capturaron a un sujeto con arma de fuego, droga y equipo táctico!

JOAQUÍN AMARO, ZAC.- Las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre que portaba un arma de fuego, diversas dosis de presunta droga, equipo táctico y cartuchos útiles.

Durante recorridos de prevención y disuasión del delito, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), detectaron a un masculino que circulaba en un vehículo Nissan Sentra y al notar la presencia policial descendió de la unidad portando un arma larga e intentó huir; sin embargo, fue alcanzado y asegurado metros adelante.

Tras realizarle una inspección física se le detectó en posesión de un arma larga, cuatro cargadores, 80 cartuchos útiles, un chaleco táctico, dos placas balísticas, 13 dosis de polvo blanco con características propias de la cocaína, 20 dosis de una sustancia granulada con características de la metanfetamina (crystal) y 25 bolsas que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Asimismo, fue asegurado el vehículo Nissan Sentra en el que se desplazaba el detenido.

El detenido fue identificado como Jesús Manuel “N”, de 42 años de edad, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente para que se lleven a cabo las investigaciones y se determine su situación jurídica.