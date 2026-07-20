¡Un automovilista fue asesinado baleado tras accidente de tránsito en el Centro Histórico!

ZACATECAS, ZAC.- Tras un accidente de tránsito en el Centro Histórico de la capital, un automovilista fue baleado y asesinado.

Los hechos ocurrieron el domingo 19 de julio, alrededor de la una de la madrugada.

En las inmediaciones del museo Rafael Coronel, en el Centro de Zacatecas, dos conductores protagonizaron un percance vial, tras el que descendieron de sus vehículos y comenzaron a discutir.

Durante la confrontación, uno de los automovilistas sacó un arma de fuego y le disparó al otro, hiriéndolo gravemente.

Elementos policiales y paramédicos recibieron reportes sobre la agresión armada, por lo que se movilizaron al sitio y encontraron a la víctima todavía con vida.

El hombre baleado fue trasladado al hospital del IMSS en la avenida Torreón, junto a la Alameda, donde finalmente murió mientras recibía atención médica.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con el responsable del homicidio, en tanto que elementos de Servicios Periciales se presentaron en el Seguro Social para levantar el cuerpo del finado y trasladarlo al SEMEFO para la práctica de la necropsia.