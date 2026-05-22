¡En la carretera 45 Norte, frente a la estación Santa Fe, mujer murió atropellada por una camioneta!

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Una mujer perdió la vida la mañana de este viernes tras ser atropellada por una camioneta cuando intentaba cruzar la carretera federal 45 Norte, a la altura de la estación Santa Fe.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 6:15 horas, en las inmediaciones del municipio de San Francisco de los Romos.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima intentó atravesar la vialidad en un punto donde no existe cruce peatonal.

Para lograrlo, incluso tuvo que brincar una barra de contención metálica colocada sobre la vialidad.

En ese momento fue embestida por una camioneta familiar con placas del estado de Zacatecas.

El impacto fue de tal magnitud que la mujer, quien hasta el momento no ha sido identificada, perdió la vida en el lugar.

La unidad involucrada presentó daños materiales en la parte frontal izquierda derivados del percance.

Elementos de emergencia y autoridades acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo sin vida de la víctima fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.