¡En Jalpa localizaron sin vida al ex comandante Marco Moisés Ortega Santos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Marco Moisés Ortega Santos, comandante en retiro de la Policía de Investigación Criminal de Aguascalientes y reportado como desaparecido desde el 6 de mayo de este año, fue localizado sin vida en el municipio de Jalpa, Zacatecas.

Ortega Santos era conocido como “El Kratos” y/o “El Kratos Negro” y tras dejar el servicio público comenzó a trabajar como chofer de plataforma.

Marco Moisés, de 52 años de edad, fue reportado como desaparecido por sus familiares luego de que salió de su domicilio en Aguascalientes para trasladarse nuevamente al municipio de Jalpa, donde recogería su vehículo Nissan Versa, en color gris, con placas de circulación AAK-213-G de Aguascalientes.

De acuerdo con las investigaciones, el 4 de mayo realizó un viaje hacia el municipio de Jalpa, donde sufrió un accidente automovilístico que obligó a dejar abandonada esa unidad.

El 6 de mayo informó a sus familiares que regresaría a territorio zacatecano para recuperar el automóvil, pero desde entonces ya no volvieron a tener comunicación con él.

Las indagatorias realizadas por las fiscalías de Aguascalientes y Zacatecas permitieron confirmar que el vehículo fue asegurado por elementos de Seguridad Pública Municipal de Jalpa y trasladado a una pensión, ya que fue localizado chocado y sin conductor.

Asimismo, cámaras de vigilancia captaron a Marco Moisés circulando sobre la carretera federal 70 Poniente, en el tramo Calvillo-Jalpa, a bordo de un vehículo en color rojo; sin embargo, posteriormente ya no se tuvo registro de su paradero.

Este viernes, autoridades del municipio de Jalpa confirmaron el hallazgo sin vida del ex comandante ministerial, sin que se hubieran dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su localización ni las posibles causas de muerte.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el caso.