¡En la carretera federal 54 hombre murió tras derrapar de su motocicleta de alto cilindraje!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Tras derrapar de su motocicleta de alto cilindraje un hombre perdió la vida.

La víctima mortal fue identificada como Luis “N”, de 42 años de edad.

El accidente que le costó la vida sucedió durante la madrugada del lunes 9 de febrero sobre la carretera federal 54, a la altura del Campus Siglo XXI.

Al transitar por dicha vialidad repentinamente perdió el control del manubrio, lo que provocó que la “jaca de acero” derrapara y él cayera sobre la cinta asfáltica.

Tras recibir llamadas de auxilio al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que revisaron al motorista y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De los hechos tomaron conocimiento oficiales de la Guardia Nacional de carreteras, que brindaron seguridad perimetral en tanto que elementos de Servicios Periciales realizaban el levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.

La motocicleta fue asegurada y con apoyo de una grúa remolcada a un corralón para su resguardo.