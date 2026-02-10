¡Un sujeto agredió a otro a balazos tras una discusión y lo hirió de gravedad en la colonia La Cantera!

SOMBRERETE, ZAC.- Tras una discusión, un sujeto agredió a otros con disparos de arma de fuego y lo hirió de gravedad.

El ataque sucedió el lunes 9 de febrero, minutos después de las 7 horas.

Los hombres discutieron en la calle Manzano de la colonia La Cantera, en el municipio de Sombrerete.

Vecinos de la zona escucharon las detonaciones de arma de fuego y alertaron a las autoridades.

Elementos policiales se trasladaron al sitio y encontraron a un hombre gravemente herido, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital a recibir atención médica.

Los oficiales de Seguridad Pública resguardaron el escenario del hecho para que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales lo procesaran y recabaran los indicios respectivos.