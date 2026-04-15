¡En la colonia Gavilanes menor de 13 años de edad sufrió agresión armada y quedó herido de gravedad!

GUADALUPE, ZAC.- Un menor de 13 años de edad fue blanco de una agresión armada en esta cabecera municipal luego de que un pistolero le disparó al interior de un domicilio y lo dejó lesionado de gravedad antes de huir.

El ataque se registró el martes 14 de abril, poco después de las nueve y media de la mañana, en una casa habitación ubicada a aproximadamente 50 metros del crucero con la avenida México, en la colonia Gavilanes.

De acuerdo a la versión de testigos, el menor de edad fue agredido por un sujeto que vestía ropa oscura.

Éste le disparó de manera directa y a corta distancia a la víctima, y lo impactó por lo menos en una ocasión en el pecho.

Enseguida, guardó el arma de fuego entre sus ropas y se retiró caminando entre las calles de la citada colonia.

Quienes presenciaron la agresión dieron parte a los servicios de emergencia y los primeros respondientes fueron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, que confirmaron la agresión y al ver al baleado todavía con vida solicitaron la intervención de los paramédicos.

Poco después llegaron los de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que le brindaron los primeros auxilios y verificaron que su estado de salud era grave, por lo que lo trasladaron a un hospital para su pronta atención médica.

El lugar de los hechos fue resguardada y quedó a cargo del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para el inicio de las investigaciones correspondientes.